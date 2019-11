Wielka Brytania otwiera kopalnię węgla. Gdzie są protesty?!

T 4.11.19 8:53

Paliwo do elektrowni atomowych się kończy, a przy okazji to również wydobywane jest w kopalni - uranu. Masz takie u siebie z czasów komuny chyba? Do tego później odpady trzeba składować do końca świata. To wszystko wpływa na koszt prądu i opłacalność. Pomijam ewentualne awarie i tworzenie się kolejnych stref śmierci na ziemi. Przyszłością jest fuzja a nie obecne elektrownie atomowe, które są przestarzałe.