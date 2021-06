[Wideo] Szokujące nagranie. 17-latka stawiła czoła niedźwiedziowi, aby ratować swoje psy

Do bardzo nietypowego i niecodziennego zdarzenia doszło dwa dni temu w USA w stanie Kalifornia.17-letnia Hailey Morinico mieszkanka tego stanu, aby ratować swoje psy ruszyła im na ratunek przeciwko niedźwiedziowi, a całość została utrwalona na nagraniu.

Zdarzenie zarejestrował miejski monitoring.

Sytuacja była na tyle trudna, że niedźwiedzica była z dwoma małymi dziećmi, co sprawia, że w takich sytuacjach zwierzęta te potrafią być szczególnie agresywne. Na szczęście młoda kobieta ruszyła bezpośrednio do niedźwiedzicy a nie do młodych, czym zwierzę było całkowicie zaskoczone.

Na nagraniu można zobaczyć, jak niedźwiedzica idąca po murku zaatakowała psy, które w obronie posesji zaczęły na nią szczekać. Wtedy uderzyła ona łapą największego psa i zaczęło obserwować mniejszego psa.

- „Nie popychaj niedźwiedzi” – podkreśla bohaterka nagrania. „Nie rób tego, co ja. Możesz nie mieć tego samego wyniku” – dodaje.

WATCH: A security camera captured a devoted dog mom’s wild standoff with a protective mama bear in the back yard of a Southern California home. The teen didn't poke the bear, she just went ahead and shoved it in the chaotic confrontation. https://t.co/WUS840c3h7 pic.twitter.com/iSol7clbez