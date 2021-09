[Wideo] Przepiękna bazylika na dnie jeziora w dzisiejszej Turcji

"Rozgniewani prześladowcy zawiesili świętego na drzewie, biczowali go, a potem rozszarpywali jego ciało żelaznymi „pazurami”. Następnie wrzucili go do rozpalonego do czerwoności pieca, ale święty męczennik, przebywając w nim trzy dni i trzy noce, nadal pozostawał przy życiu. W końcu jeden z pogan przebił go mieczem (niektórzy mówią, że włócznią) i święty odszedł do Pana w wieku szesnastu lat" - podaje na temat Neophytosa Cerkiew Prawosławna Ameryki.