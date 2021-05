[Wideo] Napięcie w Izraelu sięga zenitu? Płonie meczet Al Aksa, a Żydzi śpiewają i tańczą

W Izraelu od dłuższego czasu trwają zamieszki na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Dochodzi do regularnych starć chcących się modlić Palestyńczyków i izraelskich sił bezpieczeństwa.

Trwa Ramazan - święty miesiąc Islamu, w trakcie którego muzułmanie ściśle poszczą w ciągu dnia, po zachodzie słońca spotykają się zaś by ucztować, modlić się i wspólnie czytać Koran.

Na tym tle dochodzi do krwawych starć między Palestyńczykami, a Żydami w Jerozolimie. Jerozolima to ważne miejsce również dla wyznawców Islamu. Według tradycji muzułmańskiej to właśnie w Jerozolimie (arab. Al-Kuds) Mahomet wstąpił do siedmiu niebios.

Napięcie zwiększają również izraelskie plany wysiedleń Palestyńczyków z terenu dzielnicy Asz Szajch Dżarrah we wschodniej Jerozolimie.

Społeczność międzynarodowa wzywa do deeskalacji konfliktu między Palestyńczykami, a Żydami oraz jednoznacznie potępia izraelskie plany wysiedleń - więcej czytaj tutaj.

Zamieszki jednak nie ustają. Ubiegłej nocy podpalone zostało drzewo w pobliżu meczetu Al-Aksa. Meczet ten upamiętnia wstąpienie Mahometa do siedmiu niebios. Następnie ogień zajął również budynek islamskiej świątyni, w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Pożar wywołał poniższą reakcję zgromadzonych w pobliżu Żydów.

jkg/twitter