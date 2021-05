Społeczność międzynarodowa potępia Izrael i wzywa do deeskalacji

Kanada oraz Kwartet madrycki (ONZ, Stany Zjednoczone, UE i Rosja) potępiły akty przemocy mające miejsce na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie oraz wezwały Izrael do wstrzymania planów przesiedlenia palestyńskich rodzin z okolicy znajdującego się we wschodniej Jerozolimie osiedla Asz-Szajch Dżarrah. Plany przesiedlenia mają miejsce w związku ze wzrostem aktów przemocy w Jerozolimie.

W Jerozolimie dochodzi do regularnych walk ulicznych między Palestyńczykami i siłami bezpieczeństwa Izraela - zdjęcia i relację z tego wydarzenia przeczytasz tutaj.



UE i Stany Zjednoczony wystosowały również oświadczenie przeciwko przemocy i wciąż odbywającym się wysiedleniom z Asz-Szajch Dżarrah. Podobne działania podjęły Jordania, Turcja, Katar, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn. Poszczególne kraje europejskie i afrykańskie również zajęły stanowisko w tej sprawie. Wśród tych krajów nie znalazła się dotychczas Polska.

- Wzywamy wszystkie strony do natychmiastowej deeskalacji napięć oraz unikania jakichkolwiek jednostronnych działań - powiedział MSZ Kanady Marc Garneu.

Wzrost napięcia międy Izraelem a Palestyńczykami ma związek z trwającym Ramazanem, świętym miesiącem Islamu, w trakcie którego dochodziło do licznych starć z Palestyńczykami próbującymi modlić się w na Wzgórzu Świątynnym (arabska nazwa tego miejsca to Haram al-Szarif). Jerozolima ma szczególne znaczenie także w Islamie. Do wzrostu napięcia przyczyniają się także potencjalne plany Izraela związane z wysiedlaniem Palestyńczyków z dzielnicy Asz-Szajch Dżarrah po tym, jak dwa izraelskie sądy niższych instancji uznały żydowskie roszczenia do tych ziem.

Wzrost napięć przewidywany jest również w dzisiejszą niedzielę wieczorem. Wtedy bowiem Izrael świętuje Dzień Jerozolimy upamiętniający opanowanie wschodniej części miasta w trakcie Wojny Sześciodniowej z 1967 roku.

Rosyjskie MSZ potępiło również wszystkie akty przemocy wymierzone w przechodniów i wezwało do deeskalacji.

- Wywłaszczenie ziemi i zlokalizowanych na niej własności oraz tworzenie osiedli przez Izrael na okupowanych terytoriach palestyńskich, uwzględniając wschodnią Jerozolimę, nie ma żadnej mocy prawnej - głosi komunikat rosyjskiego MSZ.

- Wysłannicy (Kwartetu madryckiego - red.) wyrażają głębokie zaniepokojenie codzienym starciami i przemocą we wschodniej Jerozolimie, w szczególności mającymi miejsce ubiegłej nocy konfrontacjami między Palesyńczykami i siłami bezpieczeństwa Izraela na Wzgórzu Świątynnym - czytamy z kolei w oświadczeniu Kwartetu madryckiego.

Kwartet madrycki potępił także plany wysiedlenia Palestyńczyków oraz wezwał Izrael do natychmiastowej deeskalacji konfliktu.

