[Wideo] Kanada. Potworna siła tornado zniszczyła około 100 domów na przedmieściach Montrealu. Są zabici i poszkodowani

Jak informują kanadyjskie media, w poniedziałek późnym popołudniem w północne przedmieścia uderzyło tornado. Nie żyje co najmniej jedna osoba, a straty ocenia się na około 100 lub więcej zniszczonych domów.

Jak informuje lokalna policja, ofiarą jest 60-letni mężczyzna, który przed żywiołem schował się w szopie. Media mówią o kilku osobach rannych.

- Władze wydały ostrzeżenie przed poważnymi burzami, silnymi wiatrami, gradem, piorunami, a nawet tornadem w całej południowej części prowincji Quebec – pisze portal TVP Info.

Poszkodowanym mieszkańcom pomaga kanadyjski Czerwony Krzyż, którzy mogą liczyć na wyżywienie i zakwaterowanie.

