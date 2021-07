[Wideo] Horror powodziowy w Niemczech. Cofająca się woda odsłania ciała zmarłych. Pomaga wojsko

Jak oceniają niemieccy eksperci, ulewne, nieustające deszcze z powodziami i wielką wodą mające dramatyczne skutki w wielu częściach Niemiec, to "Klęska żywiołowa o wymiarze historycznym" – czytamy na portalu polsatnews.pl

Do pomocy poszkodowanym w Niemczech wyjechały czołgi oraz wozy opancerzone oraz helikoptery.

Niemieckie służby podają, że na sobotę po południu ofiar śmiertelnych w tym kraju było co najmniej 141. Wiele osób nadal uznaje się za zaginione – jak informuje telewizja ARD.

W samym powiecie Ahrweiler w Nadrenii-Palatynacie – jak podaje tamtejsza policja - ofiar śmiertelnych odnotowano już 98 osób, a 670 osób zostało rannych. Ciągle trwają poszukiwania osób uznanych za zaginione.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier odwiedził w sobotę powiat Rhein-Erft w NRW, gdzie wezwał obywateli do wzajemnego pomagania sobie i wspólnego działania.

- W potrzebie nasz kraj jest solidarny - powiedział w Erftstadt. Jak powiedział wiele osób "straciło wszystko, co budowało przez całe życie, widzimy społeczności naznaczone zniszczeniem". Tragedia ta jednak najbardziej dotyka tych, którzy stracili członków rodziny, przyjaciół, znajomych - podkreślił Steinmeier. - Ich los rozdziera nasze serca – zapewnił.

Do akcji usuwania skutków powodzi przystąpiło wojsko, pomagając lokalnym służbom.

W Nadrenii Północnej-Westfalii akcję ratunkową 495 mężczyzn i kobiet w jedenastu powiatach i miastach wspierali żołnierze. Ponad 200 pomaga w Nadrenii-Palatynacie. Federalna Agencja Pomocy Technicznej (THW) dysponuje łącznie 2065 pomocnikami w obu krajach związkowych. Ratują ludzi, ewakuują budynki i rozdają worki z piaskiem – czytamy na portalu onet.pl.

My god. This is Germany today. pic.twitter.com/Wnf5pbBIYO — Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) July 16, 2021

Thousands of people were missing and more houses were destroyed in flood-stricken regions in western Germany and Belgium where further flooding is feared https://t.co/BfG4QXZIMo pic.twitter.com/Vl9dkhiR83 — Reuters (@Reuters) July 16, 2021

Scenes of devastation from the floods came from all around Western Europe as the death toll passed 125 on Friday. Hundreds more people remain missing in Belgium and Germany.



Here’s the latest: https://t.co/NMJzDMiy3q pic.twitter.com/ubgsWoMwrW — The New York Times (@nytimes) July 16, 2021

mp/polsatnews.pl/onet.pl/pap/media