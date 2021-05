[Wideo] Gwiezdne wojny już na żywo. Tak działa izraelska tarcza antyrakietowa: Strącono „137 rakiet w pięć minut”

W nasilającym się konflikcie izraelsko-palestyńskim Izrael mógł pokazać, jak działa posiadana przez ten kraj tarcza antyrakietowa. Ze Strefy Gazy w ciągu 5 minut zostało wystrzelonych w kierunku Izraela aż 137 rakiet.

Żelazna Kopuła (ang. Iron Dome), bo tak nazywa się izraelski system obrony przeciwrakietowej działa, co można zobaczyć na nagraniach.

Według informacji przekazanych przez Hamas, „w ciągu pięciu minut” wystrzelono aż 137 rakiet.

We wtorek zginęły dwie kobiety, a kolejnych ponad 90 osób zostało rannych po ataku palestyńskich rakiet z Gazy na Aszkelon – czytamy na portalu TVP.Info.

Rośnie liczna ofiar śmiertelnych i rannych po stronie palestyńskiej. Zrmia izraelska nasiliła ataki powietrzne na pozycje Hamasu i Dżihadu Islamskiego. Jak poinformowało ministerstwa zdrowia Palestyny, w wyniku izraelskich ataków w Strefie Gazy od poniedziałku zginęło 126 osób, w tym dzieci.

Eskalacji konfliktu rozpoczęła się w poniedziałek po tym, jak przedstawiono „plan eksmisji mieszkańców osiedla we Wschodniej Jerozolimie na wniosek grupy żydowskich osadników”, wyrok w tej sprawie miał wydać w poniedziałek izraelski Sąd Najwyższy. Wyrok w tej sprawie został odroczony „ze względu na okoliczności”.



RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

BREAKING: This is the current scene in Petach Tikvah, Israel pic.twitter.com/OX8vkzCn1O — Breaking911 (@Breaking911) May 11, 2021

Scenes from on the ground after Hamas launched rockets into Tel Aviv



pic.twitter.com/1hD3JAiNow — Drew Hernandez (@DrewHLive) May 11, 2021

