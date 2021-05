[Wideo] Bójka w sklepie o źle założoną maseczkę, czyli ... nigdy nie oceniaj towaru po opakowaniu

W mediach społecznościowych umieszczone zostało nagranie, na którym widać, jak w sklepie mocniej zbudowany i wyższy mężczyzna podchodzi do niższego i wydawałoby się słabszego, żeby zwrócić mu uwagę na źle założoną maseczkę. Robi to jednak w sposób daleki od kulturalnego i kopie niższego mężczyznę w nogę. Co dzieje się dalej?

- Bójka w sklepie o źle założoną maseczkę. Brak tlenu bardzo negatywnie wpływa na pracę mózgu – czytamy we wpisie jednego z twitterowiczów, do którego załączaone jest nagranie.

Nadmierne stężenie CO2 w orgnizmie określane jest jako hiperkapnia.

Osoba, która tego doświadczy „może odczuwać bóle oraz zawroty głowy, osłabienie, w uszach słyszy szum. Dodatkowo można zaobserwować przekrwione spojówki i natężoną potliwość. Również zmieniona jest praca serca, którego częstotliwość wynosi powyżej 100 uderzeń na jedną minutę. Jeśli stężenie dwutlenku węgla będzie bardzo wysokie, mogą wystąpić nawet drgawki, zaburzenia świadomości oraz zatrzymanie oddechu” - czytamy na portalu medonet.pl.

Wojskowi mówią, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, ale jak też widać pycha kroczy przed upadkiem – dosłownie.

