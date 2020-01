Wiceszefowa PE znowu atakuje: Trzeba ukarać Polaków

Jony 15.1.20 13:35

Konstytucja III Maja działałała i zreformowała Polskę , nie byłoby 123 lata niewoli gdyby nie Targowica. W normalnem kraju i demokracji Grodzki i Targowica w parlamencie europejskim i polskim, dwno musiałaby podać do dymisji, ale Polska to chory kraj , kapujemy na własny kraj, bysmy mieli władzę , przywileje, układy , pieniadze i by nikt nie wazył się nas rozliczać za łapówki . W normalnym kraju kasta sędziowska, byłaby dyscyplinarnie zwolnoiona za demostrację w togach. Nasze społeczeństwo akceptuje takie sytuacje , to nie badźmy zdziwieni ,że każdu obcy nas poucza i narzuca swoje zdanie.