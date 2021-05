Wiceszef MSZ: Z Czechami dogadaliśmy się ramowo

Wczoraj premie Mateusz Morawiecki informował o porozumieniu z Czechami w kwestii wycofania wniosku do TSUE. Kilka godzin później Czechy odpowiedziały, że niczego takiego nie planują. W rozmowie na antenie TVN24 wiceszef MSZ Marcin Przydacz poinformował, że z Czechami udało się porozumieć „ramowo”.

Przydacz stwierdził, że komunikaty są „co do zasady wspólne”. Dodał:



„Dogadaliśmy się ramowo. Należy teraz tylko jeszcze wynegocjować w szczegółach porozumienie”.

Zaznaczył, że jest przekonany co do tego, że krajom udało się porozumieć co do zasady, jednak pora na negocjacje w kwestii szczegółów. Dalej podkreślił:

„Warunkiem podstawowym były pewne ukłony ze strony polskiej i zapewnienie ze strony czeskiej, że jeśli wykonamy jedno, drugie, trzecie, wniosek zostanie cofnięty. Normalne negocjacje”.

dam/TVN24,Fronda.pl