Wiceprezydent Warszawy: radźcie sobie sami

-„Jeżeli ktoś nie korzysta z urządzenia mobilnego przy zakupie biletu parkingowego, tylko dotyka klawiatury, to uważam, że rozsądnym byłoby użycie rękawiczek, zwłaszcza, że jest dość zimno, bądź też zdezynfekowanie sobie rąk po zakupie tego. (…) Warto wozić ze sobą płyn do dezynfekcji…Myślę, że argument, że nie są dezynfekowane klawiatury parkometrów jest wtórny w stosunku do tego, co jest dzisiaj najważniejsze. Nie twórzmy dodatkowych ryzyk”- powiedział Paweł Rabiej w RMF FM.