Wiceprezydent USA Mike Pence apeluje: Módlcie się więcej!

katolik 31.8.19 10:07

LGBT ,PO PSL SLD WIOSNA NOWOCZESNA I POKUTUJĄCE HASŁO OWSIAKA RÓBTA CO CHCETA NIOSĄ ŚMIERĆ DUCHOWĄ I SĄ ZAGROŻENIEM DLA PORZĄDKU I DOBRA SPOŁECZNEGO POLAKÓW.DLATEGO EPISKOPAT I RZĄD POWINNI DOKONAĆ INTRONIZACJI,ODDAĆ POLSKĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI.EPISKOPAT W OBLICZU NADZWYCZAJNEGO ZAGROŻENIA LGBT POWINIEN BARDZO STANOWCZO WEZWAĆ DO POWSZECHNEGO RÓŻAŃCA.PROFANACJE BYŁE I TE KTÓRE NASTĄPIĄ SĄ JUŻ WYSTARCZAJĄCĄ PODSTAWĄ,ABY STANĄĆ W OBRONIE CZŁOWIEKA,KTÓRYM JEST MATKA BOŻA I BOGA CZŁOWIEKA JEZUSA CHRYSTUSA.NATOMIAST MOWIENIE O OBRAZIE UCZUĆ RELIGIJNYCH KATOLIKÓW W TYM PRZYPADKU JEST .BEZPRZEDMIOTOWE W ARTYKULE ,W KTÓRYM JEST WEZWANIE PANI PROFESOR PAWŁOWICZ DO GŁOSOWANIA W WYBORACH , ZASUGEROWAŁEM,ŻE POWINNA DĄŻYĆ DO TEGO,ABY W HASŁACH WYBORCZYCH PIS ZNALAZŁO SIĘ TO, ZAKAZUJĄCE ABORCJI,KTÓRA JEST ŁAMANIEM PRAWA CZŁOWIEKA.JEŻELI NA ŚWIECIE PODKREŚLA SIĘ KWESTIE ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA,TO TO JEST JEDNO Z NICH.JEST ONO MAŁO ZNACZACE,BO TEN CZLOWIEK NIE MA PRAWA GŁOSU-NIE MÓWI,NIE CHODZI,NIE KRZYCZY,JEST NIEJAKO NIEWIDOCZNY NA ŻYWO DLA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO,DLA SPOŁECZEŃSTWA,KTÓRE POPRZEZ SWOJĄ WŁADZĘ DECYDUJE O INNYM CZŁOWIEKU,O JEGO ŚMIERCI,A W RZECZYWISTOŚCI TO SPOŁECZEŃSTWO JEST MNIEJSZYM NIŻ MU SIĘ WYDAJE,BO ZNIEWOLONYM PRZEZ SZATANA.