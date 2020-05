WHO kontra świat. Restrykcje czy luzowanie kwarantanny?

MT(*) 12.5.20 8:57





Coraz więcej wskazuje na to, że ta WHO to organizacja niemal przestępcza. Niemieckie służby specjalne wskazują w ostatnich dniach na dwuznaczne relacje i ustalenia szefa WHO z rządem Chin w sprawie ukrywania niebezpieczeństwa pandemii już w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Od miesiąca rządy Australii i USA mówią o tym otwarcie. I w tym wszystkim po uszy jest ta cala WHO znana Polakom z lewacko-tęczowych standartów seksualizacji małych dzieci.



Czy lewacko-tęczowe agendy o globalnym zasięgu zawsze muszą nieść tyle zagrożeń dla cywilizacji? I czy państwa przekonane o szkodliwości takich agend nadal powinny łożyć na utrzymywanie czegoś co jest tak szkodliwe?



USA przestały już finansować WHO. Uznały, że nie mogą sobie szkodzić za własne, całkiem niemałe pieniądze.