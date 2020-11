Weber o Izbie Dyscyplinarnej SN: ,,Nielegalny organ atakuje krytycznych wobec rządu sędziów''

Niemiecki polityk Manfred Weber po raz kolejny próbuje się mieszać w wewnętrzne sprawy Polski próbując mówić, co jest w Polsce legalne, a co nie. Pomija przy tym istotę rzeczy, a mianowicie, że UE zgodnie z zapisami traktatowymi m.in. w sądownictwo w krajach członkowskich wtrącać się nie może.

Szef największej frakcji w PE na Twitterze napisał:

- Polska odmawia wykonania decyzji TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej; ten nielegalny organ atakuje teraz krytycznych wobec rządu sędziów. To niebezpieczna sytuacja, wszyscy powinni szanować wyroki naszych sądów

Weber odniósł się w ten sposób do uchylonego wczoraj immunitetu sędziemu Igorowi Tulei, który ma mieć teraz postawione zarzuty m.in. bezprawnego ujawnienia informacji.

Tuleya zgodnie z wyrokiem Izby Dyscyplinarnej nie może obecnie rozstrzygać sporów sądowych. Mimo to w czwartek sędzia Tuleya przyszedł do Sądu Okręgowego z zamiarem orzekania w przydzielonej mu wcześniej sprawie, ale sprawa wcześniej została zdjęta z wokandy.

Warszawski Sąd Okręgowy w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że w okresie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych oraz prowadzeniu wobec niego czynności wyjaśniających "nie może on rozstrzygać sporów sądowych, jak również podejmować innych czynności służbowych wynikających z pełnionego urzędu sędziego”.

Poland refuses to implement the #ECJ decision on its disciplinary chamber. This illegal body is now attacking government critical judges. This is a dangerous development, everybody should respect the judgments of our courts @EUCourtPress #Tuleya #RuleofLaw https://t.co/NQZ7XKbh7F