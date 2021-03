Wassermann: nie ma takiego świństwa, którego Giertych nie byłby w stanie zrobić

Małgorzata Wassermann została w 2016 roku oczerniona przez stronę Sokzburaka fałszywą informacją o tym, że rzekomo dokonała aborcji. Teraz stwierdziła, że przechodzi jej wyobrażenie to, że Roman Giertych jako czynny adwokat miał związek z sprawą.

TVP Info ujawniła związki Romana Giertycha z Sokiemzburaka. Znany adwokat miał nie tylko obiecać wsparcie prawne administratorowi strony Mariuszowi Kozak-Zagoździe, ale również wspierać jego działalność finansowo.

- Roman Giertych jest w stanie posunąć się do wszystkiego. Z jednej strony ma Boga na ustach, z drugiej – nie ma takiego świństwa, którego nie byłby w stanie zrobić - tak skomentowała sprawę Małgorzata Wassermann.

Małgorzata Wassermann została oczerniona fake newsem o rzekomo dokonanej aborcji. Znane przy tym są poglądy Wassermann, która wielokrotnie stawała w obronie życia poczętego.

Zawiadomienie dotyczy tego obrazka. Oświadczam ponownie, że to ohydne kłamstwo. Padłam ofiarą przestępstwa i podjęłam już stosowne kroki. pic.twitter.com/AdJZz8jUxi

- To, co ujawnił portal tvp.info, nie mieści się w głowie. SzB to zorganizowana maszyna, stworzona do tego, by w obrzydliwy sposób uderzać w politycznych przeciwników. Najlepiej świadczy o tym fakt, że ci ludzie robią to w sposób zawoalowany – nigdy nie powiedzieliby tego pod imieniem i nazwiskiem, wiedząc, że jest to kompletna nieprawda i będą z tego powodu procesy - dodała Wassermann w wypowiedzi dla TVP Info.

jkg/tvp info