Warzywa też 'uwzięły się' na PO-KO? REKORDOWE spadki cen żywności

Politycy Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej "wychodzą do ludzi", co objawia się bieganiem po sklepach i bazarkach i straszeniu Polaków drożyzną. Nie dość, że zaliczają przy tym sporo wpadek, jak ostatnio poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, to jeszcze, jak się okazuje, ich alarmujące doniesienia w sposób znaczący odbiegają od rzeczywistości.