Warszawa dała 150 mln zł na nową siedzibę Teatru Żydowskiego. Trzeba o tym powiedzieć USA przy raporcie 447!

Przez wiele lat właścicielem nieruchomości przy Placu Grzybowskim w Warszawie było Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce. To właśnie tam mieściła się siedziba Teatru Żydowskiego. Jednak w 2015 roku Towarzystwo postanowiło sprzedać budynek deweloperowi.

W ubiegłym roku warszawscy radni przyznali 150 milionów złotych na rewitalizację i adaptację kamienicy przy ul. Próżnej 14, co do której w sądach toczy się postępowanie reprywatyzacyjne, ponieważ o zwrot nieruchomości zgłosili się spadkobiercy przedwojennych właścicieli.

Ale to już nie jest zmartwienie byłej prezydent stolicy, w końcu nie wydaje z własnej kieszeni. W ciągu kilku lat budynek stanie się stałą siedzibą Teatru Żydowskiego.

Zbliża się termin, kiedy amerykański departament stanu ma opublikować raport z realizacji postanowień zawartych w ustawie 447. Jak wynika z Dekaracji Terezińskiej z 2009 roku, do której odwołuje się amerykańska ustawa 447, "Zajęcie się prywatnymi roszczeniami ofiar Holokaustu dotyczącymi nieruchomości byłych właścicieli, spadkobierców lub ich następców, w drodze albo restytucji in rem albo rekompensaty, tak jak to będzie właściwe, w sprawiedliwy, wszechstronny i niedyskryminacyjny sposób, zgodny z prawem krajowym i odpowiednimi regulacjami, jak również umowami międzynarodowymi. Proces takiej restytucji lub rekompensaty powinien być szybki, prosty, dostępny, transparentny i ani uciążliwy, ani kosztowny dla osoby występującej z roszczeniem".