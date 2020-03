Walka z koronawirusem. Samolot z Chin już w Polsce

Katolicka Kretynizacja Polski 26.3.20 11:17

A dlaczego szczerski się tym nie chwali???



Dotychczasowe dokonania PISu ws. rozprzestrzeniania się covid-19:

1. W ciągu pięciu lat doprowadzili do powszechnej agonii w służbie zdrowia.

2. W styczniu bezmyślnie wyrzucili do kosza informację wywiadu o zagrożeniu covid-19.

3. Ignorowali sygnały opozycji i nie informowali społeczeństwo o faktycznym zagrożeniu.

4. Zbyt długo zwlekali z zamknięciem granicy

5. Doprowadzili do tego, że jedynie Polska nie uczestniczy we wspólnych zakupach UE, masek i innych środków ochrony osobistej oraz testów do wykrywania i środków do leczenia.

6. Spowodowali, że Polska służba zdrowia i obywatele są obecnie najgorzej zaopatrzeni do walki z covid-19.

7. Dokonują zakupy środków służących do wykrywania i leczeniu chorych na covid-19 z wolnej ręki, głównie od firm prowadzonych przez działaczy PIS.

8. Lekceważą realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu ludzi podczas wyborów

9. Zorganizowali LOT do domu z transportem ludzi na kwarantannę komunikacją publiczną

10. Nie wykonują bo nie mają testów przesiewowych na wirusa

11. zamiast na walke z wirusem to dali 2 mld na propagandę w TVP i troli