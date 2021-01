Wałęsa założył... kanał na Youtube! Będzie się ,,mierzył z kłamstwami i kłamcami''

Lech Wałęsa poinformował właśnie, że zdecydował się założyć swój własny kanał w serwisie YouTube. Jak poinformował na Facebooku:

„Na YT jest mnóstwo filmów. Tu tworzę sam, wiec wybaczcie mi. Filmy są z sieci i przyciągnęły moja uwagę, bo są najbliżej prawdy. Zapraszam do oglądania. Tam też będę mierzył się z kłamstwami i kłamcami. To co tam wypisują to nie mieści się w normalnej głowie”.

Zachęcając do obejrzenia jednego z filmów dalej pisze:

„Rozważcie Sami.Traktat Polsko—Rosyjski.

Traktaty międzynarodowe negocjują rządy. Po wynegocjowaniu parafują i uzgadniają termin do podpisania przez prezydentów.

Tak było i w tym przypadku . Przyszedł uzgodniony termin podpisania przez prezydentów . No i co teraz ?, formalnie wszystko dopięte, a wynegocjowany traktat był dla Polski bardzo niekorzystny.

Wystawiono prowokacyjnie mnie, i to rząd Olszewskiego. Warunkiem podpisania było wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski i nie tylko”.

Dodał, że „z pomocą Boską” poradził sobie z tą sprawą poradził i „udała się rzecz nieprawdopodobna”.

dam/Facebook,Fronda.pl