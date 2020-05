Wałęsa: Nam ust nie zakneblują

I takie seansiki nienawiści coś zmienią? Przecież tak nie można. Gdyby on się załamał i targnął na swoje życie zadowoliłoby to was? To prosty człowiek, sodówa kiedyś uderzyła mu do głowy i dalej trzyma, ale to nie powód do takiego hejtu. Do dziś pamiętam nienawistne komentarze, po śmierci jego syna.

Rozumiem uprzedzenia, ale trzeba zawsze być człowiekiem.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha