W Polsce 90 nowych zakażeń. Zmarła jedna osoba

24.5.20 18:42

A teraz statystyka z Wloch i efekt strasznego Korona swirusa.



Matematyka nie klamie palanty.





Od poczatku roku do 20.05.2020 we Wloszech bylo...



259 810 zgonow co w przeliczeniu daje na jeden dzien:



1843 ZGONY srednio na dzien.





Ostatnie trzy dni jest tych zgonow 5 580 po podzieleniu na trzy dni



mamy 1860 zgonow na dzien



Spadek zgonow na koronoswirusa a wzrost sredniej na dzien.





Srednia epidemi 1843 o ostatnie trzy dni 1860





Tak sie manipuluje danymi nie ma zadnej pandemi .



To medialny koronaswirus w celu zniewolenia.



adres str. www.italiaora.org sledzenie na bierzaco