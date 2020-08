W Ogrodzie Białego Domu znalazła się róża imienia Jana Pawła II

Zakończyła się największa od lat 60 ub. wieku renowacja Ogrodu Różanego Białego Domu. Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych, Melania Trump, przedstawiła w weekend nową aranżację Ogrodu. Znalazła się w nim m.in. róża nazwana imieniem Jana Pawła II, na cześć wizyty papieża w 1979 roku.

Św. Jan Paweł II gościł w Białym Domu w październiku 1979 roku. To właśnie dla upamiętnienia tej wizyty w Ogrodzie Róż Białego Domu znalazła się róża „Jan Paweł II”. Różę nazwaną imieniem św. Jana Pawła II wyhodował amerykański ogrodnik Keith Zary. Trafiła ona również do Ogrodów Watykańskich. Cechuje się dużymi białymi kwiatami i wyjątkowo intensywnym zapachem.

Excited to honor history & celebrate the future in our beautiful @WhiteHouse Rose Garden this evening. Thank you to all who helped renew this iconic & truly gorgeous space. pic.twitter.com/ggiqLkdGbw