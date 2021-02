Uwaga! Jaka jest śmiertelność na COVID-19 w Polsce? Sprawdź!

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych opublikowało raport zatytułowany „Śmiertelność z powodu COVID-19”, z którego dowiadujemy się, z jaką śmiertelnością z powodu COVID-19 mamy do czynienia w Polsce.

Śmiertelność z powodu choroby wywołanej nowym koronawirusem z Wuhan rośnie wraz z wiekiem pacjenta. U osób powyżej 80 roku życia wynosi ona ponad 22 proc. U osób w wieku 70-80 lat to 15,1 proc., u pacjentów w wieku 60-70 lat – 7,7 proc., a w wieku 50-60 lat to 2,8 proc. W przypadku chorych w wieku 40-50 lat jest to 2,3 proc. Wśród pacjentów w wieku 30 – 40 lat to już zaledwie 0,4 proc.

Wśród pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu COVID-19 śmiertelność wyniosła 7,3 proc. U pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej to aż 66,7 proc. U pacjentów wymagających tlenoterapii śmiertelność wynosi 17,6 proc.

Wśród osób zmarłych na COVID-19 najczęściej występującymi chorobami współistniejącymi były nowotwory, udar, przewlekła obturacyjna choroba płuc i choroba niedokrwienna mięśnia sercowego.

kak/PAP