USA: Proaborcyjny lekarz zaproszony na katolicką konferencję. ,,To hańba''

Amerykańscy „pro-liferzy” protestują przeciwko zaproszeniu na katolicką konferencję lekarza wspierającego tzw. „małżeństwa” homoseksualne, aborcję i sprzeczne z nauką katolicką metody paliatywne.

Organizatorzy wydarzenia o nazwie „Caring for the Whole Person” (Troska o całą osobę), która ma się odbyć 7 II w Katedrze Matki Bożej Anielskiej w Los Angeles, zaprosili do udziału doktora Irę Byocka, specjalistę od opieki paliatywnej. Choć sam Byock ostrzegał w 2012 r. w artykule opublikowanym w czasopiśmie „The Atlantic” przed legalizacją prawa obywatelskiego do wspomaganego samobójstwa, to jego poglądy są dalekie od nauki Kościoła katolickiego.