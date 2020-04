USA nie będą leczyć Covid-19 z WHO

go Donald go ! 24.4.20 18:56



- "In short, the total contributions of China versus the U.S. is $86 million versus $893 million," David Maxwell, a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies (FDD), told Fox News. "The U.S. contributes nearly 10 times the amount China does." -



Mówiąc "po polskiemu", USA płaciło biurokratom z WHO rocznie $893 milionów!

Koorevskie Chiny, źródło wszelkiego syfu, zaledwie $86 milionów.