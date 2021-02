USA. Izba reprezentantów przyjęła ,,Akt o równości''

"Prawa osób transpłciowych to prawami człowieka – i Izba (Reprezentantów - red.) dała to dzisiaj jasno do zrozumienia, przyjmując "Akt o równości". Teraz nadszedł czas, aby Senat zrobił to samo" – napisał na Twitterze prezydent Joe Biden odnosząc się do wyniku głosowania.

Jak donoszą amerykańskie media, Iza Reprezentantów w USA, gdzie większość mają Demokraci, przeforsowała właśnie "Akt o równości". Teraz dokument ten trafi do Senaty, gdzie Demokraci większości jednak nie mają.

Nowy prezydent USA Joe Biden wspiera środowiska LGBT od samego początk, a "Globalnego Funduszu Równości" otrzyma dzięki jego decyzji 10 milionów dolarów w nadchodzącym roku podatkowym.

Tej decyzji najbardziej obawiają się obrońcy życia i krytycy ideologii gender. Jej efektem bowiem może być wprowadzenie cenzury oraz usuwanie z mediów i przestrzeni publicznej tych osób, które w otwarty sposób przeciwstawiają się i krytykują promowanie homoseksualizmu, LGBT oraz innych form dewiacji.

Transgender rights are human rights — and the House made that clear today by passing the Equality Act.



Now it's time for the Senate to do the same.