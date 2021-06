,,Unia nie działa’’ – twierdzi większość Niemców, Francuzów, Włochów i Hiszpanów

Te dane należy traktować jako ostrzeżenie – przekonują autorzy badania przeprowadzonego przez European Council on Foreign Relations w 12 państwach Unii Europejskiej. Wynika z niego, że w ogromnej części europejskich społeczeństw panuje przekonanie, iż UE jest nieskuteczna tak w kwestii szczepień, jak i w walce z recesją. Takiego zdania jest ponad połowa Niemców, Francuzów, Włochów czy Hiszpanów.

Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”, w ocenie autorów sondażu może to być ostatnie ostrzeżenie dla Unii Europejskiej.

- „Szczególnie niepokojące dane napływają z dwóch najważniejszych krajów UE - Niemiec i Francji, gdzie po doświadczeniach minionego roku odpowiednio 55 i 62 proc. pytanych uważa, iż Unia nie działa. We Włoszech taką ocenę podziela 57 proc. ankietowanych, w Hiszpanii – 52 proc., a w Austrii – 51 proc”

- relacjonuje dziennik.

Pozytywniej Unię Europejską oceniają Polacy. Unia „nie działa” w ocenie 33 proc. respondentów z Polski.

- „Sceptycyzm do integracji, który był zjawiskiem marginalnym, teraz wszedł do głównego nurtu. Dotyczy to w szczególności Niemiec, gdzie w minionym roku zaufanie do Unii spadło o 11 pkt proc.”

- podkreślają autorzy.

Obywatele państw członkowskich są szczególnie niezadowoleni z powodu recesji, wzrostu bezrobocia i nieskutecznie przeprowadzonej akcji szczepień. Nadzieją na poprawę nastrojów, jak zauważa gazeta, jest Fundusz Odbudowy UE.

kak/rp.pl, niezależna.pl