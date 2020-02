Ujawniono listę poparcia dla członków KRS. Opozycja totalna ma poważny problem

alcapone 12.2.20 9:55

Przebiegli i inteligentni Niemcy już w XVII wieku wykombinowali że Polaków trudno pobić w polu, ale łatwo organizując im burdel, anarchie i bezprawie w państwie. Zrealizował tę ideę jako pierwszy August II mocny. Udało się znakomicie.

Sanacja która składała się w dużej części z niemieckiej agentury skopiowała ten system, mordowano i usuwano w cień najlepszych synów narodu polskiego, zastępując ich różnymi mętami.

Gdy w roku 1944-45 Niemcy uciekali z Polski przypomnieli sobie o tym systemie, ich głęboko schowana agentura dostała polecenie przejmować kontrolę nad sądami i prokuraturą w Polsce. Wiem, nie wiem, domyślam się tylko. Ostatnio sobie przypomniałem, pewna osoba z moich krewnych zrobiła takie szybkie komunistyczne kursy prawnicze zaraz po II WŚ, takie wtedy były. Do sądu nie poszła do pracy bo wtedy nędznie płacili, czego później żałowała. Ale co ciekawe, zawsze z wielkim szacunkiem wyrażała się o … Niemcach - czystość, ład, porządek znakomita dyscyplina, wysoka cywilizacja, czyli ci cudowni Niemcy.

Już za komuny młody byłem dostałem raz taką radę - jak kogoś napadają natychmiast uciekaj, bo jakbyś lekkomyślnie próbował bronić napadniętego sąd wsadzi cię na lata do więzienia. Nie tego bandytę, nad nim się ulituje, posadzą ciebie. Po roku 89 była kontynuacja, sądy ( udający polskie a tak naprawdę hitlerowskie ) tak interpretowały prawo że napadniętemu absolutnie nie wolno się było bronić, tym sądom hitlerowskim zawsze wychodziło przekroczenie granic obrony koniecznej. Lepiej się było dać pobić, zabić czy obrabować niż się bronić. Sprawna hitlerowska V kolumna w Polsce takie nam porządki zrobiła. Mówię co jasne o tych tysiącach degeneratów w togach ( wyjątki są nielicznie niestety ), którzy teraz próbują grać rolę świętych prawdziwych. Jak o mnie chodzi zabijał bym ich masowo, stary jestem i chyba już mam raka, ale jak będą robić masowe likwidacje tego bydła to się zgłoszę z ochotą na likwidatora - kula wprost między oczy, zemsta, musi się dopełnić.

Zresztą bez złudzeń, masowo wyroki są wydawane tak prozaicznie za kasę i po znajomości, każdy Polak to wie, tylko ci co mają wejścia na sądy akurat tych obecnych sądów bronią, i to cała tajemnica jest.

Aha, to posiedzenie europarlamentu, coś dziwnego, ewidentnie i świadomie bronią tego hitlerowskiego systemu zainstalowanego w polskim wymiarze sprawiedliwości. Oni jakby nie rozumieli oczywistych argumentów, jacyś nakręceni, dziwnie zdyscyplinowani, wiedzą doskonale że bronią zbrodniarzy i degeneratów, WIEDZĄ DOSKONALE. Wiedzą że obecne polskie sądy robią innymi metodami to samo co kiedyś robili esesmani posypując Polaków cyklonem b. Oni to dobrze wiedzą.

JEŻELI POLACY NIE ZROZUMIĄ ŻE NIE WARTO PODDAWAĆ SIĘ TEMU ZBRODNICZEMU DYKTATOWAI DLA KILKU SREBRNIKÓW TEJ NIBY UNIJNEJ POMOCY TO ZGINĄŁ. Bóg im nie wybaczy takiej małości.