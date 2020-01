TYLKO U NAS! Marcin Warchoł: Sędziowie nie mogą wybierać sędziów. To europejski standard

man.of.Stagira 25.1.20 15:50







W Europie Zachodniej -owszem. To standard, że NIE mogą wybierać.





Tymczasem w części dla pariasów, skolonizowanych półgłówków -Murzynów Europy

t a k a sytuacja jest niedopuszczalna z jednego powodu - Murzyn mógłby pomyśleć

że jest RÓWNY swojemu Panu.



Pisała o tym, o tej (i innych) MURZYŃSKOŚCI Europy Środkowej i Wchodniej, w eseju już Panna Judith Butler, cytuję:



The exclusion of the subordinated other of Europe is so central

to the production of European epistemic regimes 'that the subaltern

cannot speak'. Spivak does not mean by this claim that the subaltern

does not express her desires, form political alliances, or make culturally

and politically significant effects, but that within the dominant concep

tualization of agency, her agency remains illegible. The point would

not be to extend a violent regime to include the subaltern as one of its

members: she is, indeed, already included there, and it is precisely the

means of hrr inclusion that effects the violence of bereffacemenl. There

is no one 'other' there, at the site of the subaltern, but an array of peoples

who cannot be homogenized, or whose homogenization is the effect

of the epistemic violence itself.



koniec cytatu