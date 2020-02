TYLKO U NAS! Czarnecki: Od słów nienawiści do kul! Dzisiaj ostrzelano biuro poselskie Ryszarda Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim

- Od kilkunastu dni nieznani sprawcy niszczyli moje biuro poselskie w Nowym Dworze Mazowieckim naklejając różne nienawistne plakaty. Agresywne, chamskie, wulgarne. Oczywiście w kontekście politycznym. Wczoraj kilka godzin przed tym incydentem wybito szybę w samochodzie należącym do radnego Prawa i Sprawiedliwości, pana Zbigniewa Niezabitowskiego, który zaparkował tuż przy moim biurze.

No i skończyło się ostatecznie na kulach. Przy czym tych śladów kul jest bardzo wiele, to jest ponad 40 śladów strzałów. To bardzo dużo.