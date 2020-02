Twitter przeciwko prawdzie – cenzuruje katolickiego dziennikarza

„Polityczna lewica często pokazuje zdjęcia ciał zmarłych imigrantów jako argument przeciwko polityce imigracyjnej administracji Trumpa. Pozwala się na to, by takie zdjęcia pozostały, ale zdjęcia ciałek zmarłych dzieci są zabronione. Jeśli lewica naprawdę wierzy, że embrion to tylko zbitek komórek, dlaczego martwy embrion jest uważany za bardziej drastyczny niż martwy dorosły?” – pyta David Nussman, którego konto na Twitterze zostało zablokowane ponad tydzień temu, gdy zamieścił wpis przeciwko zabijaniu nienarodzonych.