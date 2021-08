TVN wydaje oświadczenie po skandalicznej wypowiedzi Frasyniuka

Stacja TVN opublikowała oświadczenie w związku ze skandaliczną wypowiedzią Władysława Frasyniuka na temat polskich żołnierzy oraz brakiem reakcji prowadzącego program dziennikarza.

- Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi - mówił Frasyniuk na antenie TVN. - Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie - dodał.

Prowadzący program dziennikarz Grzegorz Kajdanowicz nie zareagował w żaden sposób na słowa Frasyniuka.

Teraz TVN ustosunkował się do powyższego zdarzenia w drodze specjalnego oświadczenia.

"W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów, reakcji ze strony prowadzącego program. Nie będziemy powielać tej wypowiedzi. Oświadczamy, że sprzeciwia się każdej formie agresji, także tej słownej, w życiu publicznym" - twierdzi stacja.

Oświadczenie redakcji pic.twitter.com/yANAP5xZeJ

jkg/twitter