TVN – wolne media? Morawiecki: Wolne żarty!

„Jak patrzę na to, jaki gigantyczny hejt wywołuje stacja TVN, np. wobec lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza, jak zachowuje się absolutnie stronniczo, to wydaje mi się, że to nie są wolne media, to są wolne żarty” – powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany dziś na antenie RMF FM o nowelizację ustawy medialnej i zarzuty, wedle których jest ona wymierzona w stację TVN.

Premier przypomniał, że w kwestii TVN24 przewodniczący KRRiT zdecydował, iż stacja będzie mogła nadawać po 26 września, nawet jeśli nie zapadnie do tego czasu decyzja ws. przedłużenia jej koncesji. Tymczasem nowelizacja ustawy medialnej, przypomniał premier, została przygotowana ze względu na konieczność uściślenia przepisów. Podkreślił, że państwa spoza EOG, kontrolując media w Polsce, mogą wykorzystywać te media do ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski.

- dodał szef rządu.

kak/RMF24, PAP