Tusk do prezesa PiS: ,,Nie strasz, nie strasz…’’

-„Jak słyszę takie słowa to mam ochotę powiedzieć do pana Kaczyńskiego nie strasz nie strasz… no, nie będę kończył tego staropolskiego powiedzenia, jeszcze nie ma 22, ale wiecie państwo, co mam na myśli” – mówił.

-„Jeśli pani myśli, że to, co ja mówię, jest radykalne, przeciw wspólnocie… To, co słyszymy codziennie z ust władz - to są nie tylko radykalne, ale też nieprzyzwoite słowa. Proszę mi nie zarzucać, że jestem zbyt radykalny. Ja jestem… aksamitny w tym, co mówię” – odpowiedział Tusk.