Tuleya: To jest stan wojenny w wymiarze sprawiedliwości. Polska drugą Turcją

ktoś tam 13.12.19 12:10

He, he, he... nie wiem czy różne pp. Tuleyonta zdają sobie sprawę z tego, że ludzi dąsy nadzwyczajnej kasty nie interesują. Interesują ich za to sprawiedliwe wyroki a nie różne sędziowskie geszefty. Skończyć się mogę te wszystkie prawnicze szwindle mogą tak, że lud weźmie sprawiedliwość w swoje ręce, jeśli ludzie nie będą mieli poczucia sprawiedliwości. Sędziowie zdaje się zapomnieli, że są utrzymywani z podatków a sami niczego nie wytwarzają. Ich zadaniem jest wspomaganie uczciwości w życiu społeczeństwa a nie rozwalanie tego życia.



Jeśli sędziowska nadzwyczajna kasta tego nie rozumie to albo sędziowie są debilami nie nadającymi się do zawodu albo rozumieją to doskonale i działają z rozmysłem na szkodę narodu i państwa, którego mają bronić. Oznacza to w takim razie, że są zdrajcami i należy się ich pozbyć.