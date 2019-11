,,Trzeba anulować, bo przegramy''. Jest odpowiedź PiS

Marcin № 22.11.19 9:22

Marszałek Sejmu stoi na straży PRAW , i GODNOŚCI Sejmu... oto i mam jaskrawy przykład czym jest Polski Sejm, i czemu służy, czemu, czy raczej komu służą najwyżsi przedstawiciele tego organu

Co do Godności, to nie ma wątpliwości że została juz dawno zszargana, i powiewa oplutą szmatą, smętnie zwisając, jak biała flaga pogardy, i przegranej

Członek PiS zwracając się w ten sposób do pani Marszałek, wykazał że wie że z strony pani Marszałek nic mu nie grozi

Słowa "my przegramy" świadczą że ten co stoi na straży Praw oraz Godności Sejmu, tak naprawdę jest tylko stronniczą kukłą, za nic mając równość wszystkich posłów, i wybierając tylko jedną opcję, swoją własną, kabareton

Nikt nie jest dzieckiem, i raczej mozna domniemywać że Marszałek będzie sprzyjał "swojakom", lecz to co się dzieje, pokazuje że nie zyjemy w wolnym kraju, lecz jak często pisałem, dzikim bantustanie... prawo silniejszego, prawo ludojada!

Macie swoją demokrację, w wydaniu polskim ;)