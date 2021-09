Trwajmy u boku Maryi! Męski Różaniec w Krakowie [FOTORELACJA]

„Czy Kiedy Syn Człowieczy powróci, znajdzie wiarę na ziemi ?”-to jedno z ważniejszych pytań zawartych w ewangelii św. Łukasza, coraz częściej zadawanych dzisiaj przez wyznawców Chrystusa.

Czy znajdzie się jeszcze dziesięciu sprawiedliwych, którzy zdołają zmienić wyroki Boskie?

Kiedy mężczyźni po raz kolejny wychodzą na ulice, by wynagradzać Matce Bożej za zniewagi jakich doznaje na ziemi polskiej można rzec, że to jest ta wierna garstka. Tych biblijnych „dziesięciu sprawiedliwych”, którzy mogli zmienić los skazanej na zagładę za zboczenia seksualne swoich mieszkańców Sodomy.

Kiedy ogólna deprawacja opanowuje nasze społeczeństwo a kościoły pustoszeją, pozostaje mieć nadzieję, że dzięki tej garstce przetrwamy, aż w końcu na nowo odrodzi się wiara w Polsce. Trwajcie przy Maryi, ona w ostatecznej rozgrywce zdepcze głowę węża i zetrze w proch szatana. Męski różaniec to przykład trwania przy Maryi i wierności Bogu. Niech rozwija się w naszym kraju i poza jego granicami. Nie trzeba wiele, wystarczy uwierzyć w siłę różańca i z tą bronią dumie kroczyć u boku Maryi.

"Bo u Chrystusa my na ordynansach

Słudzy Maryi, Więc choć się spęka świat i zadrży słońce

Chociaż się chmury i morza nasrożą

Choćby na smokach wojska latające

Nas nie zatrwożą".

Męski Różaniec – Kraków, 4 września 2021 r.