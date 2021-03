Tragiczny wypadek na A4. Prezydent składa kondolencje rodzinom ofiar

Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje rodzinom ofiar wypadku autokaru, do jakiego doszło na autostradzie A4. Autokarem podróżowało 57 obywateli Ukrainy. Zginęło sześć osób. Rannych zostało 41 osób, z czego 10 jest w stanie ciężkim.

Dramatyczny wypadek miał miejsce dziś kilka minut po północy na autostradzie A4 pod Przemyślem. Autokar uderzył w barierki przy pasie zjazdowym do MOP Kaszyce, po czym stoczył się z nasypu i wpadł do rowu.

Na miejscu wypadku pracowało 29 zastępów straży pożarnej, a także 19 zespołów ratowników medycznych oraz policjanci. Rannych przetransportowano do szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, szpitala w Rudnej Małej oraz szpitali powiatowych w Przeworsku i Lubaczowie. Do transportu zaangażowano helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz wojska.

Kondolencje rodzinom ofiar składa prezydent Andrzej Duda.

- „Jestem głęboko zasmucony straszną wiadomością o wypadku ukraińskiego autobusu na A4 niedaleko Kaszyc, w której życie straciło sześć osób, a kilkadziesiąt innych zostało rannych. Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i wszystkim naszym ukraińskim przyjaciołom”

- napisał na Twitterze.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !