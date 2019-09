Totalny cynizm PSL! Zobacz, co rzecznik mówi o Kukizie

Spoko 12.9.19 14:09

Panie Kukiz, czy pan jesteś aż tak durny, że nie potrafisz pan zrozumieć, że to nie PIS a wyborcy wyślą was obu (Kukiz15 i PSL) na śmietnik historii ?!!! Czy to tak trudno zrozumieć ?! Najpierw krzyczałeś pan, że PSL to szajka przestępcza a teraz przystąpił żeś pan do tej szajki - no i co ? I chcesz pan by PIS was poparł ?!

Jesteście opętanymi do dna !