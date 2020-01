Tomasz Duklanowski: Grodzki pozna świadków w trakcie procesu

Adam S 9.1.20 8:36

Ten Grodzki to taki głupek, że zaczynam wątpić czy umie pisć i czytać. Posługuje się tym Dupoisem; to jest podejrzane. Ale to nie tylko głupek. To kanalia posługująca się ubekami, żeby swoje łgarstwa ukryć. Tylko nie docenił np IPN i ochroniarza wziął sobie emerytowanego ubeka. Kiedy ta menda stanie się niewygodna nawet dla platfonsów?