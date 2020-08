To się nie mieści w głowie! ,,Naukowcy z całego świata" żądają uwolnienia ,,Małgorzaty''. ,,Ale kto to jest?''

Świat staje na głowie. W Polsce aresztowano Michała Sz., który miał zaatakować i pobić kierowcę ciężarówki organizacji pro life i zniszczyć ją samą, a tymczasem „naukowcy z całego świata” opublikowali apel, w którym domagają się uwolnienia „Małgorzaty”. Opublikował go oczywiście serwis internetowy „Gazety Wyborczej”.

„My, niżej podpisane i podpisani badaczki i badacze, wyrażamy głębokie zaniepokojenie bezprecedensowym atakiem na społeczność LGBT+ w Polsce. Z całą mocą potępiamy aresztowanie działaczki LGBT+ Małgorzaty (Margot) Szutowicz”

- piszą między innymi autorzy apelu.

Dodają:

„Wzywamy polskie władze do natychmiastowego uwolnienia Małgorzaty Szutowicz i do zagwarantowania praw osób LGBT+”.

Celnie odpowiedział im Sebastian Kaleta:

Odpowiedź dla tęczowej międzynarodówki jest bardzo prosta.

Nie zatrzymano Małgorzaty Szutowicz, lecz Michała Szutowicza, a Policja była zmuszona reagować na agresywne zachowania kompanów chuligana”.

Senator PiS Mari Koc dodaje:

„Naukowcy z całego świata apelują o uwolnienie Małgorzaty Szutowicz.Ale kto to jest?Przecież aresztowany to Michał Sz. Decyzją sądu osadzony w areszcie po chuligańskim napadzie na człowieka.Czy fakty dla naukowców nie mają żadnego znaczenia?Może więc to są raczej bajkopisarze?”.

