,,To był dzień straszliwej tragedii''. Prezydent zapalił ,,Światło Wolności''

W przypadającą dziś 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Prezydent Andrzej Duda zapalił „Światło Wolności” przed Krzyżem Papieskim na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

– To był dzień straszliwej tragedii, przerwania czasu pierwszej „Solidarności”, zdmuchnięcia snów o wolności na długi czas, na prawie 10 lat – do 1989 roku – mówił Andrzej Duda. – To dzięki determinacji, która wtedy miała zostać przerwana, ale której nigdy nie udało się w Polakach zadeptać, potem udało nam się tę wolność rzeczywiście odzyskać w 1989 roku i to w pokojowy sposób – podkreślił.

Tradycyjnie też o godzinie 19.30, w ramach kampanii Instytutu Pamięci Narodowej pn. „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, nad którą narodowy patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda, w oknie Pałacu Prezydenckiego została zapalona świeca upamiętniająca wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.

Zapalenie świecy nawiązuje do gestu, który w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze ludzi na całym świecie. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił św. Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec w swoim Bożonarodzeniowym orędziu wezwał również ówczesny prezydent USA Ronald Reagan.

Ponadto, na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona specjalna iluminacja nawiązująca do akcji „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.

Prezydent.pl