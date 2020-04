To będzie rewolucja w walce z epidemią. Polskie testy na przeciwciała

Pisbusters 14.4.20 20:42



Pandemia COVID19 przybrała na świecie katastrofalną postać I chociaż takie kraje jak USA, Niemcy, GB, Hiszpania, Włochy mają więcej łóżek w szpitalach i lepszą służbę zdrowia od naszej, traktowanej po macoszemu od dekad, to Polska, a właściwie Prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, zorientował się najszybciej o co chodzi w epidemii. Zrozumiecie to wreszcie lewaccy debile w Polsce, którym sie nie podoba polska strategia walki z COVID19? Polska zamknęła co mogla, i tak szybko jak mogła, dzieki temu nie ponosi tak olbrzymich skutków pandemii.

Kto to zakłamuje, nie wie o epidemiologii nic. Gdyby było dużo wiecej zakażeń, byłoby dużo więcej zgonów. Lewactwo, które tak rzyga na polski rzad, prawdopodobnie żyje i normalnie oddycha dlatego ze ten właśnie rząd zrobił to co zrobił. To ich narzekanie, że nie ma masek, testów, respiratorów, sprzętu .....

NIGDZIE cholerne lewackie osły NIKT nie wiedział, że tyle będzie

potrzebnych. NIGDZIE na świecie nie testuje się wszystkich. Testuje się symptomatycznych. Jak nie podoba się to WON z Polski !!!