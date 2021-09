,,To absurd’’ i ,,akt agresji’’. Politycy Zjednoczonej Prawicy komentują decyzję KE

„To absurd. Czy polskie sądy mają być zależne od woli KE?” – dopytuje w swym komentarzu do dzisiejszej decyzji Komisji Europejskiej, była premier polskiego rządu, Beata Szydło. „KE blokuje bezprawnie Polsce fundusze i wnioskuje o kary. To akty agresji. Organy UE po zatwierdzeniu budżetu UE ruszyły do bezprawnego ataku” – uważa poseł Solidarnej Polski, Sebastian Kaleta.

Była premier RP, a obecna europosłanka PiS, Beata Szydło w swym twitterowym komentarzu odniosła się do zamieszczonego, również na tym komunikatorze wpisu wiceprzewodniczącej KE, Czeszki Věry Jourovej. Jourová poinformawała dziś na swych social mediach, iż Komisja „zdecydowała, że zwróci się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z 14 lipca; chodzi o funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja rozpoczęła też wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE stwierdzającego, że polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym”.

Do słów czeskiej komisarz odnieśli się polscy politycy. Beata Szydło decyzję KE nazwała „absurdem” oraz „ingerencją w niezależność polskiego sądownictwa”. „KE twierdzi, że dba o ‘niezależność sądownictwa’ w Polsce. Równocześnie zaś domaga się nałożenia na Polskę kar finansowych w związku z orzeczeniem TSUE, które w rzeczywistości ingeruje w niezależność polskiego sądownictwa. To absurd. Czy polskie sądy mają być zależne od woli KE?” – napisała była polska premier.

Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski zauważył, że Polska nie jest jedynym krajem UE, który w ostatnich dwóch latach nie uznał wyroku TSUE, a decyzję KE nazwał nie tylko „bezprawnym blokowaniem funduszy”, ale wręcz „aktem agresji” i „bezprawnym atakiem”. Kaleta napisał: „Niemcy, Hiszpania, Rumunia i Francja. To kraje, które nie uznały w ciągu ostatnich 2 lat wyroków TSUE. Rumunia w sprawie sądownictwa. KE blokuje bezprawnie Polsce fundusze i wnioskuje o kary. To akty agresji. Organy UE po zatwierdzeniu budżetu UE ruszyły do bezprawnego ataku”.

ren/Twitter