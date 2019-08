The Guardian: Londyńska policja bada rolę Władimira Putina w ataku bronią chemiczną w Salisbury

nikt 8.8.19 19:13

A niech sobie bada . Co mnie obchodzą Anglicy , czyli naród winny śmierci milionów Hindusów i Pakistańczyków gdy ich " wszechmocna " korona brytyjska podzieliła . Gorsza ta korona niż carat . Nie było w nim tyle ofiar ani kolonialnego upodlenia innych narodów .

I jeszcze coś . Sensacją Frondy było to , że Rosja prowadzi jakieś negocjacje z Izraelem . Przecież to Żydzi . Otóż piszę że -- czym innym są negocjacje z państwem żydowskim a czym innym mieć ten naród w swoim kraju .