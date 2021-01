Tego komentarza nie mogło zabraknąć! Tusk o zaprzysiężeniu Bidena

Szef EPL Donald Tusk nie podarowałby sobie, gdyby nie skomentował na Twitterze zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W krótkim wpisie były polski premier wyraża radość z powrotu do „świeżego powietrza”.

Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest drugim katolikiem i najstarszym w historii człowiekiem obejmującym najwyższy urząd w USA. Przed nim przysięgę złożyła pierwsza kobieta wiceprezydent, Kamala Harris.

Komentarza do tych wydarzeń nie odmówił sobie Donald Tusk.

- „Znowu możemy oddychać świeżym powietrzem. Powodzenia Joe i Kamala!” – napisał polityk na Twitterze.

