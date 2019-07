Tęczowy SZPAGAT intelektualny... Młodzi działacze LGBT pytają: 'Na co komu płeć'?

Zygfryd 29.7.19 21:38

Na co komu wartosć i co to jest ? lepiej w chlewie i szlamie żyć w rospasaniu i w haśle róbta co chceta ,hamulce ,granice, wartosci, prawdziwa miłość ?gdzie? w ciele tylko ukryta ? a dusza?człowiek to nie tylko ciało? ale i dusza przecież ,dla was dzieci? rodzina?jaka? dwie mamy ? tata i tata? wszystko to jednakie i zbiorowe dno bezideowe chore świńskie i do choroby i śmierci prowadzące nie do miłośći.