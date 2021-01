,,Tarcza wyklucza tysiące przedsiębiorców''. Abramowicz krytykuje działania rządu

„Nikt nie wie, czy to aktualne i stąd zamieszanie. Komunikacja jest słaba, szwankuje. Polacy nie rozumieją tych działań dlatego nie są w stanie zaakceptować ich w całości. Plus dziurawa tarcza PFR i tarcza 6.0, która wyklucza tysiące przedsiębiorców z pomocy” – powiedział Adam Abramowicz odnosząc się do przedstawionego przez rząd w listopadzie planu walki z koronawirusem oraz poziomów obostrzeń dostosowanych do liczby zakażeń.

W rozmowie na antenie Radia Plus Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podkreślił:

„Wiosną nie było pozwów zbiorowych i obywatelskiego posłuszeństwa bo szybko była zorganizowana pomoc. Dzisiaj jeżeli przez ponad trzy miesiące ktoś nie ma żadnej rekompensaty za zamkniętą firmę i komornik puka do drzwi mówiąc, że za chwilę będzie licytował jego mieszkanie to jest dosyć dramatyczna sytuacja”.

Odnosząc się z kolei do sytuacji otwierania biznesów mimo obostrzeń podkreślił, że nie chce tłumaczyć tego typu zachowań, ale jak zaznaczył – przekaz rządu do przedsiębiorców jest niespójny i nie widzą oni sensu w tych działaniach.

dam/Radio Plus,Fronda.pl