Tak się kreuje przekaz o polskim antysemityzmie

Do bardzo przykrego incydentu doszło na XIX wiecznym cmentarzu żydowskim w Zabrzu, gdzie zdewastowano 20 nagrobków. To oburzający akt wandalizmu, który zasługuje na potępienie, a jego sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Niestety, zdarzenie już zostało wykorzystane do „nakręcania” przekazu o polskim antysemityzmie.

Katarzyna Markusz na portalu „Jerusalem Post” opisała dewastację pomników na żydowskich cmentarzach, do jakich doszło w Tarnowskich Górach, Dobrodzieniu i w Zabrzu. Problem w tym, że artykuł został oprawiony zdjęciem z Francji, gdzie na żydowskich nagrobkach ktoś namalował swastyki. Zdjęcie zostało zrobione na cmentarzu w okolicach Strasburga w ub. roku.

.@Jerusalem_Post and @KasiaMarkusz - any particular reason why you chose this shocking image of the Jewish cemetery in Westhoffen, near Strasbourg, F R A N C E, in December 2019, as the cover picture for an article about Poland?https://t.co/wmCYYLSPFI — Stefan Tompson (@StefanTompson) September 30, 2020

Tymczasem na polskich cmentarzach nie namalowano żadnych symboli. Zdjęcia z cmentarza w Zabrzu zamieścił Dariusz Walerjański:

- „Dziś na zabytkowym XIX w. cmentarzu żydowskim w Zabrzu po wielu latach spokoju i tolerancji, zrozumienia dla miejsca, gdzie spoczywają zmarli dokonano aktu wandalizmu przewracając i niszcząc około 20 nagrobków. To chamski akt głupoty, aby wyżywać się na nagrobkach. Nie potrafię znaleźć odpowiedzi, czemu, i po co ktoś to zaplanował i uczynił. Zmarli patrząc na to z góry co żywi czynią i krzyczą: ES IST NICHTS SCHRECKLICHER ALS EINE TÄTIGE UNWISSENHEIT. (Nie ma nic gorszego aniżeli aktywna głupota!). Smutek mnie ogarnia” – napisał na Facebooki badacz żydowskiej historii.

Dziś na zabytkowym XIX w. cmentarzu żydowskim w Zabrzu po wielu latach spokoju i tolerancji, zrozumienia dla miejsca,... Opublikowany przez Dariusza Walerjańskiego Piątek, 11 września 2020

Niewiadomym pozostaje, czy niszczący pomniki chuligani kierowali się motywami antysemickimi, czy to zwykły akt bezmyślnego wandalizmu. Z całą pewnością jednak manipulacja Katarzyny Markusz, która zamieściła zdjęcie z Francji, ma wzbudzać przekonanie o nacjonalizmie i antysemityzmie Polaków.

kak/Jerusalem Post, Facebook, DoRzeczy.pl